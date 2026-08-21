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Сильнейшие лыжники Беларуси и России собрались в Раубичах

21 августа 2026 18:11
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В Раубичах стартовало открытое первенство страны по лыжероллерам, в нем принимают участие сильнейшие лыжники Белоруси и России до 19 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнейшие лыжники Беларуси и России собрались в Раубичах-2

За три соревновательных дня участники, а их около 90, разыграют шесть комплектов наград. Летние старты для зимников – это в первую очередь срез, как прошла подготовка в межсезонье. Надо отметить, что ребята начали борьбу за каждую сотую уже в квалификации.

Подробнее в видео.

# Спортивные соревнования

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