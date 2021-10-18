11 медалей завоевали белорусские самбисты по итогам третьего дня молодёжного чемпионата мира

Новости Беларуси. В Греции завершился третий день молодежного чемпионата мира по самбо. В копилке сборной Беларуси еще четыре медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Греции завершился третий день молодежного чемпионата мира по самбо. В копилке сборной Беларуси еще четыре медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всего нашим спортсменам удалось завоевать 11 наград различного достоинства. В старшей группе серебро на свой счет записал Никита Бесман. Бронзой отметились Эдуард Куцко, Анастасия Подолячина, Анастасия Скворцова, Полина Грамотнева и Анастасия Грищенко. В младшей возрастной группе серебро завоевали Полина Бурачкова и Полина Грамотнева. Бронзовый результат у Владислава Мардусевича, Михаила Кухаренко и Арсения Малицкого.
По итогам трех дней сборная Беларуси находится на 9-м месте в общем медальном зачете.