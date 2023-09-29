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Хоккеисты «Гомеля» уверенно победили новополоцкий «Химик» в матче чемпионата Беларуси

29 сентября 2023 11:38
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В чемпионате Беларуси по хоккею вечером 28 сентября были сыграны очередные матчи. «Гомель» на своем льду принимал новополоцкий «Химик», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Гомеля» уверенно победили новополоцкий «Химик» в матче чемпионата Беларуси-1

В дебютной 20-минутке «рыси» обеспечили себе перевес в две шайбы, а на старте второго периода довели разрыв до крупного – 3:0. Впоследствии соперники по два раза поразили ворота друг друга. Как итог, гомельчане со счетом 5:2 праздновали уверенную победу.

Хоккеисты «Гомеля» уверенно победили новополоцкий «Химик» в матче чемпионата Беларуси-4

Эта виктория стала для подопечных Сергея Стася пятой в шести последних матчах.

# Хоккей Беларуси # Сергей Стась # Фотофакт

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