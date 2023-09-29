Хоккеисты «Гомеля» уверенно победили новополоцкий «Химик» в матче чемпионата Беларуси

В чемпионате Беларуси по хоккею вечером 28 сентября были сыграны очередные матчи. «Гомель» на своем льду принимал новополоцкий «Химик», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дебютной 20-минутке «рыси» обеспечили себе перевес в две шайбы, а на старте второго периода довели разрыв до крупного – 3:0. Впоследствии соперники по два раза поразили ворота друг друга. Как итог, гомельчане со счетом 5:2 праздновали уверенную победу.