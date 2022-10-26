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Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Русских Витязей» в МХЛ

26 октября 2022 12:18
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Уверенной поступью по Молодежной хоккейной лиге России идет наш клуб «Динамо-Шинник», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Русских Витязей» в МХЛ-1

Бобруйчане гостили в Подмосковье у «Русских Витязей» и одержали уверенную победу – 5:1. Белорусы забросили первыми, затем дали возможность сопернику сравнять, однако после были сильнее по всем статьям. Особенно усердствовал Звягин. На его счету дубль. Эта виктория стала для «Шинника» пятой в последних шести матчах.

# Хоккей # Степан Звягин # Фотофакт

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