Хоккеисты «Динамо-Шинника» обыграли «Русских Витязей» в МХЛ

Бобруйчане гостили в Подмосковье у «Русских Витязей» и одержали уверенную победу – 5:1. Белорусы забросили первыми, затем дали возможность сопернику сравнять, однако после были сильнее по всем статьям. Особенно усердствовал Звягин. На его счету дубль. Эта виктория стала для «Шинника» пятой в последних шести матчах.