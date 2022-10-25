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Три матча – две победы. Результаты игр юношеской сборной Беларуси по волейболу в Молодёжной лиге России

25 октября 2022 19:36
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Три матча – две победы. Такие показатели демонстрирует юношеская сборная Беларуси по волейболу в Молодежной лиге России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Три матча – две победы. Результаты игр юношеской сборной Беларуси по волейболу в Молодёжной лиге России-1

Наши парни, выступая дома, сначала добывали одну викторию за другой. 24 октября был повержен коллектив «Самотлор-2». Счет – 3:1. А в первой дуэли белорусы разгромили «Нефтяник» – 3:0. В третьем матче отечественные волейболисты встречались с «Нова-2». Эта команда, как и белорусская дружина, является новичком Молодежной лиги России. Наши ребята, к сожалению, потерпели первое поражение в турнире со счетом 0:3.

# Волейбол # Фотофакт

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