Егор Шарангович забросил очередную шайбу за «Нью-Джерси» в сезоне НХЛ

Форвард исполнил фирменный бросок с кистей, поразив ближний верхний угол. К слову, этот бросок оказался единственным, который нанес Шарангович во всем матче. Игровое время составило 14 минут и 49 секунд. Показатель полезности – +1. Таким образом, представитель «Нью-Джерси» набирает бомбардирские баллы в трех играх подряд. Сейчас на его счету два гола и два ассиста.