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Егор Шарангович забросил очередную шайбу за «Нью-Джерси» в сезоне НХЛ

26 октября 2022 12:17
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Егор Шарангович продолжает результативную серию в чемпионате НХЛ. Ночью белорус забросил очередную шайбу. Причем сделал это в меньшинстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович забросил очередную шайбу за «Нью-Джерси» в сезоне НХЛ-1

Форвард исполнил фирменный бросок с кистей, поразив ближний верхний угол. К слову, этот бросок оказался единственным, который нанес Шарангович во всем матче. Игровое время составило 14 минут и 49 секунд. Показатель полезности – +1. Таким образом, представитель «Нью-Джерси» набирает бомбардирские баллы в трех играх подряд. Сейчас на его счету два гола и два ассиста.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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