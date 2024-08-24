Хоккеисты «Динамо-Олимпик» стали обладателями Кубка Цыплакова

Хоккейный клуб «Динамо-Олимпик» стал обладателем Кубка Владимира Цыплакова. В финальном матче была обыграна сборная Беларуси U18, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юные исполнители порадовали результативностью. В первом периоде соперники по разу огорчили друг друга. Во втором отрезке вперед вырвались сборники. Но последнее слово осталось за номинальными хозяевами льда. В середине 20-минутки они сделали счет равным, а за 3 минуты до финальной сирены Яценко принес «Динамо-Олимпику» титул.