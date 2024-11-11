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«Неман» и «Динамо-Минск» сыграли вничью на ЧБ по футболу

11 ноября 2024 20:16
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В Гродно состоялся центральный поединок 28-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Встречались фавориты розыгрыша – местный «Неман» принимал минское «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Неман» и «Динамо-Минск» сыграли вничью на ЧБ по футболу-1

В преддверии дуэли хозяева не знали поражений на протяжении семи матчей кряду, одержав пять побед и дважды сыграв вничью, а действующие чемпионы выиграли семь предыдущих поединков национального первенства. Поэтому противостояние ожидалось максимально ярким, ведь на счету каждый балл, а на кону – главный трофей. Обе дружины имеют амбиции на чемпионство. Поэтому в упорной борьбе победитель не был определен – 0:0.

Перенесенные матчи футболисты минского «Динамо» сыграют 16 и 21 ноября. В соперниках – «Сморгонь» и «Торпедо-БЕЛАЗ». Команда из Жодино, к слову, обеспечила себе место в призовой тройке.

# Футбол Беларуси

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