«Неман» и «Динамо-Минск» сыграли вничью на ЧБ по футболу

В преддверии дуэли хозяева не знали поражений на протяжении семи матчей кряду, одержав пять побед и дважды сыграв вничью, а действующие чемпионы выиграли семь предыдущих поединков национального первенства. Поэтому противостояние ожидалось максимально ярким, ведь на счету каждый балл, а на кону – главный трофей. Обе дружины имеют амбиции на чемпионство. Поэтому в упорной борьбе победитель не был определен – 0:0.

Перенесенные матчи футболисты минского «Динамо» сыграют 16 и 21 ноября. В соперниках – «Сморгонь» и «Торпедо-БЕЛАЗ». Команда из Жодино, к слову, обеспечила себе место в призовой тройке.