Хоккеисты «Динамо-Минск» одолели «Слован» и прервали серию из четырех поражений в КХЛ
Новости Беларуси. Минское «Динамо» вечером 11 декабря принимало в рамках континентальной хоккейной лиги «Слован» из Братиславы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Поклонники «зубров» после четырех поражений подряд заждались положительных эмоций. К счастью, сегодня их надежды на успех любимой команды оправдались.
Злую шутку с гостями из Словакии сыграли удаления.
В первом периоде «орлов» наказал за грубость Марк-Андрэ Граньяни, во втором еще одно большинство реализовал Шарль Лингле, а затем примеру своих североамериканских собратьев последовал и Джек Скилле.
Незадолго до шайбы американца «Слован» слегка сократил отставание, но кардинально на ход игры это не повлияло. 3:1 – «Динамо» побеждает впервые с конца ноября.
Евгений Лисовец, игрок ХК «Динамо-Минск»:
Мне кажется, не все довольны своей игрой. Нам еще очень много нужно работать. Ест время отдохнуть. Кто-то поедет в сборную, переведет дух. Смена обстановки, она тоже пойдет на пользу парням. Я думаю, будет время поработать над какими-то тактическими моментами. Привести голову в порядок.
Куинтон Хауден, игрок ХК «Динамо-Минск»:
Отдых играет важную роль в течении длительного сезона. Думаю, во время паузы ребята расслабятся, проведут время с семьей и мы заиграем как следует.