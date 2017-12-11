Хоккеисты «Динамо-Минск» одолели «Слован» и прервали серию из четырех поражений в КХЛ

Поклонники «зубров» после четырех поражений подряд заждались положительных эмоций. К счастью, сегодня их надежды на успех любимой команды оправдались.

Новости Беларуси. Минское «Динамо» вечером 11 декабря принимало в рамках континентальной хоккейной лиги «Слован» из Братиславы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом периоде «орлов» наказал за грубость Марк-Андрэ Граньяни, во втором еще одно большинство реализовал Шарль Лингле, а затем примеру своих североамериканских собратьев последовал и Джек Скилле.

Незадолго до шайбы американца «Слован» слегка сократил отставание, но кардинально на ход игры это не повлияло. 3:1 – «Динамо» побеждает впервые с конца ноября.