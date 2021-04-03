Хоккеист Егор Шарангович в «Нью-Джерси» не может набрать бомбардирских баллов уже пять матчей кряду

Безголевая «засуха» продолжается. Единственный представитель Беларуси в Национальной хоккейной лиге Егор Шарангович не может набрать бомбардирских баллов уже в пятом противостоянии кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ночью 3 апреля «Нью-Джерси» играл против лидера дивизиона «Вашингтона» и уступил в овертайме. Основное время поединка завершилось вничью – 1:1. А в дополнительное время викторию столичному клубу принес Дмитрий Орлов.

Что касается нашего нападающего, то он провел на льду 18 минут и 35 секунд. За это время Шарангович дважды угрожал неприятельским воротам, заблокировал один бросок и совершил один подбор. Показатель полезности составил -1. Следует также отметить, что победная шайба влетела в ворота «Нью-Джерси» именно от клюшки белоруса.