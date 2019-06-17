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Футбол. БАТЭ одолел «Шахтёр» в рамках 11 тура чемпионата Беларуси

17 июня 2019 10:03
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Новости Беларуси. Накануне завершился 11 тур «Беларусбанк – высшей лиги – 2019», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В центральном поединке БАТЭ принимал «Шахтер».

Футбол. БАТЭ одолел «Шахтёр» в рамках 11 тура чемпионата Беларуси -1

Футбол. БАТЭ одолел «Шахтёр» в рамках 11 тура чемпионата Беларуси -3

Основные события на поле развернулись во втором тайме. Открыли счет хозяева – на 60-й минуте Драгун с острого угла поразил ворота Климовича.

Футбол. БАТЭ одолел «Шахтёр» в рамках 11 тура чемпионата Беларуси -6

На 66-й минуте Антич блестяще исполнил штрафной и восстановил паритет. Но радость горняков была недолгой. Вскоре вновь отличился Драгун. Хозяева поля для полноты картины добавили еще один гол и этим ограничились.

Футбол. БАТЭ одолел «Шахтёр» в рамках 11 тура чемпионата Беларуси -9

Отличился Скавыш – 3:1 – победа БАТЭ. Выделим первую в сезоне победу «Минска»; неожиданный разгром, который «Дняпро» учинил «Ислочи» и возвращение Сергея Гуренко в минское «Динамо». Лидерство в чемпионате сохраняет брестское «Динамо», обыгравшее «Гомель» – 3:0.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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