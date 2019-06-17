Футбол. БАТЭ одолел «Шахтёр» в рамках 11 тура чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Накануне завершился 11 тур «Беларусбанк – высшей лиги – 2019», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В центральном поединке БАТЭ принимал «Шахтер».

Основные события на поле развернулись во втором тайме. Открыли счет хозяева – на 60-й минуте Драгун с острого угла поразил ворота Климовича.

На 66-й минуте Антич блестяще исполнил штрафной и восстановил паритет. Но радость горняков была недолгой. Вскоре вновь отличился Драгун. Хозяева поля для полноты картины добавили еще один гол и этим ограничились.