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«Неман» и «Ислочь» не сумели выявить победителя в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу

05 марта 2025 18:06
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«Неман» и «Ислочь» не сумели выявить победителя в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу. За 90 минут никому из соперников не удалось огорчить вторую сторону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шансы на успех имели оба клуба. Территориально и статистически лучше выглядели хозяева. Хотя команда из Минского района также имела возможности забивать. Но, как часто бывает на старте сезона, подводила неточность. Замены также не принесли результата. Как итог – пресные 0:0. Ответное свидание состоится на выходных. 

# Футбол

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