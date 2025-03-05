«Неман» и «Ислочь» не сумели выявить победителя в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу. За 90 минут никому из соперников не удалось огорчить вторую сторону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шансы на успех имели оба клуба. Территориально и статистически лучше выглядели хозяева. Хотя команда из Минского района также имела возможности забивать. Но, как часто бывает на старте сезона, подводила неточность. Замены также не принесли результата. Как итог – пресные 0:0. Ответное свидание состоится на выходных.