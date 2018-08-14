ХК «Неман» снял трогательный проморолик к хоккейной Лиге чемпионов о Гродно, семье и команде

Видео появилось на официальном YouTube-канале CHL (Champions Hockey League). В двухминутном ролике игроки клуба – братья-близнецы Сергей Малявко и Александр Малявко – рассказывают о том, что значит для них Гродно, хоккей и команда.

Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Неман» из Гродно представил проморолик к хоккейной Лиге Чемпионов.

Фото: скриншот из видео с YouTube-канала «Champions Hockey League»

«Это наш город. Здесь мы родились, выросли, стали теми, кто мы есть».

Фото: скриншот из видео с YouTube-канала «Champions Hockey League»

«Мы – это мой брат и наша семья. Хоккейная семья»

В конце поддержать спортсменов вышли не только их родные, но и болельщики, которые дружно скандировали название команды.

Трогательные кадры посмотрели более 7 тысяч раз. Болельщики клуба отметили, что видео получилось очень «душевным».