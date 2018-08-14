ХК «Неман» снял трогательный проморолик к хоккейной Лиге чемпионов о Гродно, семье и команде
Новости Беларуси. Хоккейный клуб «Неман» из Гродно представил проморолик к хоккейной Лиге Чемпионов.
Видео появилось на официальном YouTube-канале CHL (Champions Hockey League). В двухминутном ролике игроки клуба – братья-близнецы Сергей Малявко и Александр Малявко – рассказывают о том, что значит для них Гродно, хоккей и команда.
Фото: скриншот из видео с YouTube-канала «Champions Hockey League»
«Это наш город. Здесь мы родились, выросли, стали теми, кто мы есть».
Текст спортсменов дублируется субтитрами на английском языке.
Фото: скриншот из видео с YouTube-канала «Champions Hockey League»
«Мы – это мой брат и наша семья. Хоккейная семья»
В конце поддержать спортсменов вышли не только их родные, но и болельщики, которые дружно скандировали название команды.
Трогательные кадры посмотрели более 7 тысяч раз. Болельщики клуба отметили, что видео получилось очень «душевным».
Фото: скриншот из видео с YouTube-канала «Champions Hockey League»
«Ощущения для не знающего, что город и команду представляет один человек! Но, вот сюрприз, господа, их двое! Вы также и на льду не успеете глазом моргнуть, как эти ребятки вас запутают и закатят вам!!! А у нас ещё таких же около 20-ти!!! Ну и целая армия на трибунах!!! Мы все вместе делаем настоящее и верим в будущее! Идея видео великолепная, оригинальная и отлично снятая! За 2 мин тема раскрыта полностью!»
Фото: скриншот из видео с YouTube-канала «Champions Hockey League»
Беларусь в сезоне хоккейной Лиги чемпионов 2018/2019 представят две команды — минская «Юность» и гродненский «Неман».