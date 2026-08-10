В Беларуси завершилась программа 17-го тура ЧБ по футболу

На футбольных аренах нашей страны завершилась программа 17-го тура чемпионата Беларуси. Было сыграно всего 6 поединков. Зрители увидели 13 взятий ворот, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, матчи с участием отечественных представителей в европейских кубковых турнирах перенесены на более поздний срок. В заключительном противостоянии игрового уикенда «Минск» на выезде минимально одолел «Гомель» – 1:0. Причем исход дуэли предопределила ошибка хозяев. Единственный мяч в собственные владения забил Георгий Кукушкин на 14-й минуте. А «горожане», в свою очередь, ни разу не пробили в створ чужих ворот. Эта виктория стала для подопечных Артема Челядинского третьей кряду.

Результативной получилась встреча в Барановичах, где местный одноименный клуб сыграл вничью с БАТЭ. По ходу поединка борисовчане дважды уступали, однако им удалось оба раза восстановить паритет, причем второй гол они оформили в компенсированное время. Как итог – 2:2. Положение в тройке лидеров не изменилось.