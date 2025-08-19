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ХК «Динамо-Шинник» с поражения стартовал в Кубке Губернатора Тульской области

19 августа 2025 18:19
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Хоккеисты «Динамо-Шинника» неудачно стартовали на предсезонном турнире Кубок Губернатора Тульской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ХК «Динамо-Шинник» с поражения стартовал в Кубке Губернатора Тульской области-1

Первым соперником «бобров» стал молодежный состав московских «динамовцев». Оппоненты вышли вперед на 11-й минуте, а за секунду до ухода на второй перерыв преимущество упрочили. На старте заключительной трети Илья Лахнов сократил отставание белорусского клуба. Однако несмотря на все усилия наших парней отыграться, больше цифры на табло не менялись. Поражение команды Евгения Летова со счетом 1:2. 

Также в соревнованиях принимают участие тульская «Академия Михайлова», СКА-1946 из Санкт-Петербурга и «Снежные Барсы» из Казахстана. С последней дружиной «Динамо-Шинник» проведет следующий матч уже 21 августа.

# Хоккей Беларуси # Хоккей # ХК «Динамо-Шинник»

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