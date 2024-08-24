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ХК «Динамо-Шинник» провёл последний матч на турнире в Туле

24 августа 2024 15:29
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«Динамо-Шинник» не совладал с московскими одноклубниками в заключительном поединке Кубка губернатора Тульской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ХК «Динамо-Шинник» провёл последний матч на турнире в Туле-1

Дружине Андрея Михалева должно быть обидно. Ведь большую часть времени именно они вели в счете. причем с разницей в две шайбы. Но вначале хоккеисты из Белокаменной восстановили паритет, а менее чем за минуту до сирены оформили себе викторию – 3:2.

# Хоккей

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