ХК «Динамо-Шинник» провёл последний матч на турнире в Туле

Дружине Андрея Михалева должно быть обидно. Ведь большую часть времени именно они вели в счете. причем с разницей в две шайбы. Но вначале хоккеисты из Белокаменной восстановили паритет, а менее чем за минуту до сирены оформили себе викторию – 3:2.