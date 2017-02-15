ХК «Динамо-Минск» в родных стенах отгрузил тольяттинской «Ладе» восемь шайб и победил со счетом 8:3

Новости Беларуси. Регулярный чемпионат КХЛ готовится передать эстафету раунду плей-офф. Минское «Динамо» заключительные поединки «регулярки» проводит перед родной публикой.

Вечером вторника «зубры» встречались на проспекте Победителей с тольяттинской «Ладой», и устроили российским гостям по-настоящему жаркий прием. По ходу первого периода парни Крэйга Вудкрофта вели 2:0, но позволили соперникам отыграться еще до перерыва. К счастью, во второй трети динамовцы снова включили свою атакующую мощь на полную силу и на очередной отдых в раздевалку уходили уже лидируя 6:3. К этому моменту по две шайбы забросили Аарон Палушай и Роб Клинкхаммер. В третьем периоде в их компанию затесался и Фредрик Петерссон, также оформивший дубль. Итоговый счет – 8:3.

Этот триумф позволил минскому «Динамо» обновить свой рекорд по набранным очкам в регулярных чемпионатах КХЛ. Теперь у «зубров» 103 балла, но, возможно, это не предел – впереди еще баталии с «Нефтехимиком» и «Ак Барсом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Стась, игрок ХК «Динамо» (Минск):

Зрелищный матч был с точки зрения забитых шайб, и болельщикам понравился накал игры. Только положительные эмоции. Две игры у нас осталось, этим команда как воздух нужны очки. Поэтому каждая игра будет как плей-офф.