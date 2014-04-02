ХК «Динамо-Минск» в первом матче финальной серии Кубка Надежды проиграл омскому «Авангарду» – 0:2

Новости Беларуси. Хоккеисты минского «Динамо» неудачно стартовали в финале Кубка Надежды. 1 апреля в первом мачте решающей серии «зубры» встречались с омским «Авангардом» на своем льду.

Обе команды не лучшим образом выступили в этом сезоне. И победа в Кубке Надежды будет для их болельщиков неплохим утешением. Поэтому было ожидаемо, что дружины покажут одну из своих лучших игр. Да вот только ожидания не оправдались.

Матч получился небогатым на забитые шайбы и опасные моменты.

Обе дружины играли в «закрытый» хоккей. В таком мачте все решают ошибки. И совершили их динамовцы. Дважды во второй трети опасные атаки «Авангарда» принесли свои плоды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В начале периода счет открыл Александр Пережогин. А за 4 минуты до второго перерыва Андрей Иванов поставил точку в этом матче. 2:0 – и «Авангард» одерживает первую победу в финальной серии до четырех викторий.

Видимо, расстроенные «зубры» решили с прессой не общаться. Лишь новичок команды Егор Воронов поделился эмоциями.

Егор Воронов, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Утром Покович мне все объяснил, какая тактика у нас, как нужно играть, что он от меня ждет. Готовил меня, сказал, что выхожу, вначале сижу, готовлюсь к игре. Я очень рад. Иду в правильном направлении. Надо работать и работать.