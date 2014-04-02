«Чижовка-арена» и гостиница «Виктория-Олимп» готовы к принятию гостей Чемпионата мира по хоккею

Новости Беларуси. До старта мирового хоккейного первенства остается чуть больше месяца. Беларусь готовится принять его участников. Знания английского подтягивают работники служб города, которые будут встречать иностранцев: сфера услуг, транспорт и органы правопорядка. Через две недели должны заработать 14 новых гостиниц. Часть из них уже сдана в эксплуатацию, часть готовится к сдаче. Чем же удивит Минск гостей Чемпионата мира по хоккею?

Праздник к нам приходит. И чем ближе ко дню старта, тем, кажется, быстрее. Принять его «Чижовка-арена» готова.

Для чистых побед (желательно - нашей команды) - такой же лед! С системой очистки воды на молекулярном уровне!

Или — борты.

Михаил Авдеенко, заместитель главного инженера по эксплуатации холодильного оборудования «Чижовка-Арены»:

Они травмобезопасные. Единственные в Беларуси, которые установила канадская фирма. Они используются где-то на 80% в чемпионатах НХЛ. Также здесь нет стекол, здесь используется карбон ударостойкий. Обладает хорошей светопропускной способностью.

В гостинице «Виктория-Олимп» будет жить официальная делегация международной федерации хоккея. Плюс функционеры и спонсоры чемпионата. Отель откроется 15 апреля. И тогда же примет первых постояльцев. Кстати, свободных номеров до конца хоккейного форума уже нет.

Алексей Подоматько, управляющий гостиницей:

Мы ждем гостей. Гостиница полностью комплектуется. Огромнейший у нас центр-салон здоровья и красоты. Порядка 500 кв.м. Там свои косметологические кабинеты (педикюрный, маникюрный кабинеты), турецкий хамам, финская баня. Мы осуществляем VIP-обслуживание гостей. Это будут и специальные автомобили.

Рядом с гостиницей – сорокаметровый купол. Внутри него расположится штаб-квартира Национального Олимпийского комитета. Таккая архитектурная форма – неслучайна. Да и цвета – символизируют практически все элементы: землю, воду и ветер. Этим авторы идеи хотели показать всеобъемность спорта. Строят это здание с 2007 года. Обживаться здесь начнут вот-вот.

Дмитрий Боярович, корреспондент СТВ:

Для того, чтобы чемпионат запомнился, нужно, в том числе, чтобы он стал народным. А сделать его таким могут только сами люди. Желательно — гости спортивного форума. К примеру, сделав фото на фоне нашей достопримечательности. Главное, чтобы было что «постить». Вот почему бы не сделать «лук» с известным уже всем зубром. Я, правда, не суровый турист, но тренд вы поняли.

До старта мирового хоккейного первенства остается чуть больше месяца. За это время в строй планируется ввести 14 гостиниц, «подшлифовать» английский сотрудникам сферы услуг, транспорта и правоохранительных органов. В общем, сделать так, чтобы гостям понравилось и самим получать удовольствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.