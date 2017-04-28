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ХК «Динамо-Минск» стал первым спортивным клубом Беларуси – официальным партнером ЮНИСЕФ

28 апреля 2017 05:45
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» стало официальным партнером ЮНИСЕФ. Это первый спортивный клуб Беларуси, который подписал меморандум о сотрудничестве с данной организацией. Теперь во время матчей с участием «зубров» болельщики смогут не только наслаждаться игрой любимой команды, но и узнавать об актуальных вопросах прав ребенка в Беларуси. Договор был подписан в рамках республиканской акции «Дом без насилия», призванной противостоять насилию в семье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Павлович, капитан ХК «Динамо-Минск»:
Это очень важно, что сегодня состоялось подписание меморандума. Поскольку наш клуб имеет детско-юношескую школу по хоккею, где есть маленькие дети, которых также воспитывают, только по-спортивному. Поэтому очень большой и важный шаг в воспитании детей.

# Хоккей Беларуси # Александр Павлович

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