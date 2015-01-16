ХК «Динамо-Минск» разгромил «Локомотив» - 3:0

Новости Беларуси. Минское «Динамо» продолжает штамповать победы в чемпионате КХЛ. На сей раз под натиском зубров не устоял давний знакомый – ярославский «Локомотив».

Хозяева льда отличились в каждом из периодов. Вначале в большинстве забросил Чичу. На старте второй двадцатимитунки преимущество подопечных Любомира Поковича упрочил Щехура. А победную точку в заключительном отрезке поставил Матерухин, мастерски реализовав выход 1 в 1.

Нынешняя виктория стала для Динамо уже пятой кряду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шарль Лингле, игрок ХК «Динамо-Минск»:

Сегодня мы показали прекрасную игру. Очень надежно и слаженно действовали в защите. Линия обороны и Ларс Хауген вообще сыграли выше всяких похвал. Похоже, звезды сошлись на небе с самым благоприятным для нас образом.

В турнирной таблице «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции. Домашнюю серию минчане завершат субботним поединком с подмосковным «Витязем».