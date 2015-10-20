ХК «Динамо-Минск» одержал вторую подряд победу в КХЛ, одолев в овертайме «Металлург» – 3:4

Новости России. Вторая кряду победа на счету минского «Динамо» в Континентальной Хоккейной Лиге. Сегодня «зубры» по буллитам одолели новокузнецкий «Металлург». Пропустив первыми, гости в дальнейшем дважды вели в счете, но преимущество упускали.

Подписав ничью 3:3, соперники перевели выяснение отношений в овертайм, а затем и в серию буллитов. А там удачливее оказались «бело-голубые». Победный бросок на счету Андрея Степанова – 4:3. В среду «Динамо» встретится на выезде с хабаровским «Амуром», сообщили в программе «СТВ-Спорт».