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ХК «Динамо-Минск» одержал вторую подряд победу в КХЛ, одолев в овертайме «Металлург» – 3:4

20 октября 2015 06:33
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Новости России. Вторая кряду победа на счету минского «Динамо» в Континентальной Хоккейной Лиге. Сегодня «зубры» по буллитам одолели новокузнецкий «Металлург». Пропустив первыми, гости в дальнейшем дважды вели в счете, но преимущество упускали.

Подписав ничью 3:3, соперники перевели выяснение отношений в овертайм, а затем и в серию буллитов. А там удачливее оказались «бело-голубые». Победный бросок на счету Андрея Степанова – 4:3. В среду «Динамо» встретится на выезде с хабаровским «Амуром», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Хоккей Беларуси

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