Прямой эфир

Гродненский «Неман» узнал соперника по квалификации Лиги конференций

04 августа 2023 12:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гродненский «Неман» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций встретится с командой «Целе». Словенская дружина во втором круге отбора по сумме двух матчей обыграла португальскую «Викторию», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гродненский «Неман» узнал соперника по квалификации Лиги конференций-1

В первом поединке дома «Целе» уступил (3:4), затем на выезде победил (1:0), а после выиграл серию пенальти – 4:2. В тренерский штаб «Целе» входит и белорус Иван Маевский. Первый матч соперники проведут 10 августа, ответная игра состоится 17 августа.

# Футбол # Иван Маевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Химик» взял верх над «Гомелем» в матче Кубка Салея
04 августа 2023 12:54

«Химик» взял верх над «Гомелем» в матче Кубка Салея

Белорусы завоевали два золота в первый день чемпионата России по лёгкой атлетике
04 августа 2023 12:33

Белорусы завоевали два золота в первый день чемпионата России по лёгкой атлетике

«Были надломлены». Как относятся белорусские спортсмены к невозможности участвовать в Олимпиаде?
03 августа 2023 19:59

«Были надломлены». Как относятся белорусские спортсмены к невозможности участвовать в Олимпиаде?