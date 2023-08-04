Гродненский «Неман» узнал соперника по квалификации Лиги конференций

Гродненский «Неман» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций встретится с командой «Целе». Словенская дружина во втором круге отбора по сумме двух матчей обыграла португальскую «Викторию», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом поединке дома «Целе» уступил (3:4), затем на выезде победил (1:0), а после выиграл серию пенальти – 4:2. В тренерский штаб «Целе» входит и белорус Иван Маевский. Первый матч соперники проведут 10 августа, ответная игра состоится 17 августа.