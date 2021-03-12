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НХЛ. «Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем проиграл «Айлендерс» со счётом 3:5

12 марта 2021 12:28
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В Национальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. «Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем проиграл «Айлендерс» со счётом 3:5-1

Ночью 12 марта было сыграно 10 матчей. Среди прочих состоялась встреча «Нью-Джерси» белоруса Егора Шаранговича и «Айлендерс». К третьему периоду «Девилз» уступали 0:4. В заключительной двадцатиминутке «дьяволы» забросили три шайбы, но это не уберегло их от поражения – 3:5.

НХЛ. «Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем проиграл «Айлендерс» со счётом 3:5-4

Егор Шарангович провел на льду 19 минут и 6 секунд, из них 3:51 в меньшинстве. Это рекордный айс-тайм для белоруса в НХЛ. За это время Егор трижды бросил по воротам и завершил встречу с показателем полезности «+1».

НХЛ. «Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем проиграл «Айлендерс» со счётом 3:5-7

Всего же в сильнейшей лиге мира Шарангович провел 21 матч, в котором забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Следующую игру «Нью-Джерси» проведет 14 марта, соперник тот же.

# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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