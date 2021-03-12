НХЛ. «Нью-Джерси» с Егором Шаранговичем проиграл «Айлендерс» со счётом 3:5

В Национальной хоккейной лиге продолжается регулярный чемпионат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ночью 12 марта было сыграно 10 матчей. Среди прочих состоялась встреча «Нью-Джерси» белоруса Егора Шаранговича и «Айлендерс». К третьему периоду «Девилз» уступали 0:4. В заключительной двадцатиминутке «дьяволы» забросили три шайбы, но это не уберегло их от поражения – 3:5.

Егор Шарангович провел на льду 19 минут и 6 секунд, из них 3:51 в меньшинстве. Это рекордный айс-тайм для белоруса в НХЛ. За это время Егор трижды бросил по воротам и завершил встречу с показателем полезности «+1».