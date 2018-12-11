«Должен быть коллектив и командный дух». Главный тренер сборной Беларуси о подготовке к турниру в Норвегии

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею завершает подготовку к турниру в Норвегии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поездку отправятся 25 игроков.

Уже 13 декабря пройдет игра с норвежцами, затем дуэль с французами, а потом с бельгийцами.