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«Должен быть коллектив и командный дух». Главный тренер сборной Беларуси о подготовке к турниру в Норвегии

11 декабря 2018 14:26
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею завершает подготовку к турниру в Норвегии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поездку отправятся 25 игроков.

«Должен быть коллектив и командный дух». Главный тренер сборной Беларуси о подготовке к турниру в Норвегии-1

Уже 13 декабря пройдет игра с норвежцами, затем дуэль с французами, а потом с бельгийцами.

«Должен быть коллектив и командный дух». Главный тренер сборной Беларуси о подготовке к турниру в Норвегии-4

Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Мы собрали сильнейший состав республики. Ребята уже на играх, нужно смотреть на перспективу вперед. Сильная сторона – должен быть коллектив и командный дух.

«Должен быть коллектив и командный дух». Главный тренер сборной Беларуси о подготовке к турниру в Норвегии-7

# Хоккей Беларуси # Андрей Сидоренко # Фотофакт

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