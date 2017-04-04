Готовимся к тому, что будет много леворукого тенниса: Владимир Волчков о матче Беларусь-Австрия

Новости Беларуси. Большой теннис возвращается в Минск. В конце недели в нашей столице пройдет матч второго круга I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Беларуси и Австрии. Жеребьевка пар намечена на 6 апреля, а страсти на корте закипят уже 7. Гости прибыли в столицу 3 апреля и начали неспешно тестировать наши корты. Впереди еще два дня, поэтому у них есть время приноровиться к мягкому белорусскому покрытию и адаптироваться. К слову, румыны, побежденные в 1 круге, очень хорошо информировали австрийскую команду о Беларуси (а слова Хория Текау имеют вес в теннисном мире!) Состав альпийцев: братья Мельцер - Геральд (109 место в рейтинге ATP) и Юрген (156), Александр Пейя (26 номер парного разряда ATP) и Юлиан Ноул (81 строчка мирового рейтинга в дуэте). Нынешние гости всем очень довольны.

Александр Пейя, игрок сборной Австрии по теннису:

Прекрасная организация, и к кортам мы были готовы, ничего для нас удивительного. Белорусская команда достаточно сильная и мы опасаемся такого соперника, хотя настроены на борьбу. Работа спорится и у белорусов. Их ростер неизменный – Илья Ивашко (172 ATP), Егор Герасимов (263), Максим Мирный (34 в парном рейтинге ATP) и Ярослав Шило (452). Ребята уже сыгрались, но сборная Австрии – весьма серьезный соперник, несмотря на то, что их позиции в общекомандном рейтинге ниже белорусских на три единицы (34 строчка). Владимир Волчков, капитан сборной Беларуси по теннису:

Готовимся к тому, что будет много леворукого тенниса. Будем, соответственно, корректировать следующие тренировки. Матч будет очень сложный. Если сложить комбинированный рейтинг, то у нас где-то 693, а у них – 372. Они явные фавориты в данном матче. Но наша команда не раз доказывала, что умеет бороться и побеждать против самых сильных команд. Мы настроены сделать все для победы. Белорусский квартет уже стал грозным кулаком, где у каждого есть свои сильные стороны. Теперь подопечные Владимира Волчкова играют как одно целое, возраст и статус не в счет.