Мастер-класс от призера Олимпиады. В Гродно Любовь Черкашина встретилась с юными гимнастками

Новости Беларуси. Секреты мастерства от профессионала. В Гродно чемпионка Беларуси и бронзовый призер Олимпийских игр Любовь Черкашина провела мастер-класс. Фирменные приемы по художественной гимнастике изучали воспитанницы различных спортивных школ страны.

Акцент тренировки был сделан на виртуозную работу с предметом. Некоторые элементы напоминали цирковую программу – они сегодня в тренде художественной гимнастики. Юные спортсменки рассчитывают в будущем использовать новые приемы в своих программах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Каменщикова, воспитанница Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике:

Мне нравятся всякие с обручем, с лентой, всякие штучки – себе в упражнение поставить. Конечно, не все получается, не все сразу.

Екатерина Костунова, воспитанница СДЮШОР № 4 Гомеля:

Я люблю художественную гимнастику и я хочу стать знаменитостью, выступать на чемпионатах мира и Европы.