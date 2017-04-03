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Федерер обыграл Надаля в финале турнира серии «Мастерс» в Майами

03 апреля 2017 17:00
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Новости Беларуси. Роджер Федерер выиграл теннисный турнир серии Masters Miami Open (призовой фонд почти семь миллионов долларов). В финале швейцарец взял верх над своим давним и принципиальным соперником испанцем Рафаэлем Надалем.

Поединок длился 1 час и 35 минут.

Федерер выиграл в двух сетах: 6:3, 6:4. В 2017 году давние соперники встретились уже в третий раз, и во всех трех верх брал Роджер Федерер. Для экс-первых ракеток планеты эта встреча стала уже 37 в истории их противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пока перевес на стороне Надаля – 23-14.

# Теннис # Фотофакт

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