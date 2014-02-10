Готовим тело к лету вместе с персональным тренером

Новости Беларуси. Русская народная мудрость гласит: «Готовь сани летом, а телегу зимой». Мы решили последовать совету, отправились в тренажерный зал, чтобы уже летом похвастаться красивым летом.

Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:

Здравствуйте, я сегодня впервые пришла в тренажерный зал! С чего начать занятия?

Анатолий Гаврилов, персональный тренер:

Здравствуйте, прежде всего, давайте с Вами поговорим о травмах Вашего организма. Есть ли у Вас проблемы с суставами, были ли когда переломы? Здорова ли Ваша спина, чтобы я знал, как мы будем распределять с Вами нагрузку.

Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:

Вроде бы никаких травм не было.

Анатолий Гаврилов, персональный тренер:

Отлично! Тогда начинаем тренировку с кардиоразминки.

Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:

Если выбирать кардиотренажеры, что эффективнее: велосипеды или беговая дорожка?

Анатолий Гаврилов, персональный тренер:

Все зависит от предрасположенности Вашего организма. Если у Вас травмированы колени, либо они не переносят нагрузок, тогда есть эллипсоид. Он специально разработан на тот случай, если у Вас болят колени.

Выбираем беговую дорожку и учимся пользоваться тренажером вместе.

Анатолий Гаврилов, персональный тренер:

Все кардиотренажеры включаются и выключаются по одной простой системе: «старт-стоп».

Всего 10-15 минут занятий на тренажере, и Вы почувствуете, как Ваше тело постепенно разогревается. Во время кардиоразминки особое внимание следует уделять дыханию. Стараемся глубоко вдыхать и выдыхать воздух на каждые три шага.

Анатолий Гаврилов, персональный тренер:

Сейчас я Вам покажу базовые упражнения для разминки, которые должен выполнять каждый человек перед силовой тренировкой. Разминку делаем сверху вниз. Начинаем с шеи. Потом переходим к кистям рук. Вращаем локтевые суставы, плечевые. Разминаем поясницу, потом тазобедренный сустав. Потом нам нужно подтянуть ягодичные мышцы, бицепс бедра. Особое внимание стоит уделить коленям, локтям и тазобедренному суставу.

Попробуем повторить все упражнения за тренером.

Анатолий Гаврилов, персональный тренер:

Нашу тренировку мы начнем с выпадов. С уровнем подготовки мы будем увеличивать нагрузку. Данную тренировку мы начнем с двух килограммов.

Главное правило: мы должны сохранять угол 90 градусов. Спинку ровная, и при подъеме мы не наклоняем корпус вперед.

Во время силовой нагрузки выполняем упражнения на заданную группу мышц. Подтягиваем ягодицы, пресс, разминаем мышцы рук и ног.

Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:

Если человек пришел в тренажерный зал с целью убрать лишний килограммы на животе или ягодицах. Здесь нужен какой-то отдельный комплекс упражнений?

Анатолий Гаврилов, персональный тренер:

Локально убрать проблематичную зону очень сложно, поэтому мы даем круговую тренировку. И организм постепенно сам убирает все лишнее.

К слову, всем, кто мечтает обрести точеную и стройную фигуру, недостаточно просто заниматься спортом. Совмещаем тренировки с правильным питанием.

Анатолий Гаврилов, персональный тренер:

Углеводы стараемся есть только в первой половине дня, белки во второй. Соотношение где-то семьдесят на тридцать. Семьдесят процентов углеводов съедаем в первой половине дня, тридцать – во второй.

Не забываем пить поддерживать баланс воды в организме: пьем больше жидкости.

Анатолий Гаврилов, персональный тренер:

До литра воды можно выпивать спокойно. Вода будет циркулировать по нашему организму. С помощью её у нас вымываются из организма все токсины. Вода не калорийная. Её можно пить столько, сколько Вам хочется.

Главное, не бойтесь мечтать о конкретных цифрах! Ведь только четко сформулированная цель поможет достичь желаемого результата, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Анатолий Гаврилов, персональный тренер:

Мы все ходим в театры, читаем книги, развиваемся умственно, но не развиваемся физически. Встречают по одежке, никто с первого взгляда не влюбится в Ваш внутренний мир, поэтому делаем тело. Каждое утро, когда Вы будете просыпаться, Вы будете его чувствовать, Вы будете чувствовать заряд энергии.