Готовим тело к лету вместе с персональным тренером

Новости Беларуси. Русская народная мудрость гласит: «Готовь сани летом, а телегу зимой». Мы решили последовать совету, отправились в тренажерный зал, чтобы уже летом похвастаться красивым летом.
Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:
Здравствуйте, я сегодня впервые пришла в тренажерный зал! С чего начать занятия?
Анатолий Гаврилов, персональный тренер:
Здравствуйте, прежде всего, давайте с Вами поговорим о травмах Вашего организма. Есть ли у Вас проблемы с суставами, были ли когда переломы? Здорова ли Ваша спина, чтобы я знал, как мы будем распределять с Вами нагрузку.
Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:
Вроде бы никаких травм не было.
Анатолий Гаврилов, персональный тренер:
Отлично! Тогда начинаем тренировку с кардиоразминки.
Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:
Если выбирать кардиотренажеры, что эффективнее: велосипеды или беговая дорожка?
Анатолий Гаврилов, персональный тренер:
Все зависит от предрасположенности Вашего организма. Если у Вас травмированы колени, либо они не переносят нагрузок, тогда есть эллипсоид. Он специально разработан на тот случай, если у Вас болят колени.
Выбираем беговую дорожку и учимся пользоваться тренажером вместе.
Анатолий Гаврилов, персональный тренер:
Все кардиотренажеры включаются и выключаются по одной простой системе: «старт-стоп».
Всего 10-15 минут занятий на тренажере, и Вы почувствуете, как Ваше тело постепенно разогревается. Во время кардиоразминки особое внимание следует уделять дыханию. Стараемся глубоко вдыхать и выдыхать воздух на каждые три шага.
Анатолий Гаврилов, персональный тренер:
Сейчас я Вам покажу базовые упражнения для разминки, которые должен выполнять каждый человек перед силовой тренировкой. Разминку делаем сверху вниз. Начинаем с шеи. Потом переходим к кистям рук. Вращаем локтевые суставы, плечевые. Разминаем поясницу, потом тазобедренный сустав. Потом нам нужно подтянуть ягодичные мышцы, бицепс бедра. Особое внимание стоит уделить коленям, локтям и тазобедренному суставу.
Попробуем повторить все упражнения за тренером.
Анатолий Гаврилов, персональный тренер:
Нашу тренировку мы начнем с выпадов. С уровнем подготовки мы будем увеличивать нагрузку. Данную тренировку мы начнем с двух килограммов.
Главное правило: мы должны сохранять угол 90 градусов. Спинку ровная, и при подъеме мы не наклоняем корпус вперед.
Во время силовой нагрузки выполняем упражнения на заданную группу мышц. Подтягиваем ягодицы, пресс, разминаем мышцы рук и ног.
Вероника Кондратюк, корреспондент СТВ:
Если человек пришел в тренажерный зал с целью убрать лишний килограммы на животе или ягодицах. Здесь нужен какой-то отдельный комплекс упражнений?
Анатолий Гаврилов, персональный тренер:
Локально убрать проблематичную зону очень сложно, поэтому мы даем круговую тренировку. И организм постепенно сам убирает все лишнее.
К слову, всем, кто мечтает обрести точеную и стройную фигуру, недостаточно просто заниматься спортом. Совмещаем тренировки с правильным питанием.
Анатолий Гаврилов, персональный тренер:
Углеводы стараемся есть только в первой половине дня, белки во второй. Соотношение где-то семьдесят на тридцать. Семьдесят процентов углеводов съедаем в первой половине дня, тридцать – во второй.
Не забываем пить поддерживать баланс воды в организме: пьем больше жидкости.
Анатолий Гаврилов, персональный тренер:
До литра воды можно выпивать спокойно. Вода будет циркулировать по нашему организму. С помощью её у нас вымываются из организма все токсины. Вода не калорийная. Её можно пить столько, сколько Вам хочется.
Главное, не бойтесь мечтать о конкретных цифрах! Ведь только четко сформулированная цель поможет достичь желаемого результата, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Анатолий Гаврилов, персональный тренер:
Мы все ходим в театры, читаем книги, развиваемся умственно, но не развиваемся физически. Встречают по одежке, никто с первого взгляда не влюбится в Ваш внутренний мир, поэтому делаем тело. Каждое утро, когда Вы будете просыпаться, Вы будете его чувствовать, Вы будете чувствовать заряд энергии.