Готов ли Минск к проведению Чемпионата мира по хоккею?

Новости Минска. Обратный отсчет времени до чемпионата мира по хоккею можно вести по часам. Еще несколько штрихов - и готовность полная, боевая.

Событие такого уровня в белорусской истории станет первым. На конгрессе Международной Федерации хоккея заявку Беларуси поддержали 75 делегатов — 2009 стал точкой отсчета до проведения чемпионата.

Вадим Карамзин, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Могу сказать, что очень много чего, конечно, сделано к ЧМ по хоккею. Вся страна практически работала на туризме, я бы так сказал, сколько построено гостиниц, реконструкция аэропорта и работа пропускных пунктов на границе - все делается для того, чтобы максимально комфортно было на пребывании здесь. Беспрецедентны такие меры как безвизовый режим, ни одна страна в мире не делала безвизовый режим, допустим, для болельщиков Беларусь сделала это.

Сфера услуг, транспорт, безопасность, размещение и проживание гостей чемпионата и многое-многое другое — подготовка к проведению мероприятия стала не менее масштабной, чем сам спортивный турнир.

Вадим Карамзин, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Состояние духа самое позитивное, самое приподнятое, потому что для нас - это событие. Это колоссальное событие для нас - это маленькая олимпиада.

Но главными героями в предстоящем спортивном соревновании по-прежнему остаются игроки национальной команды, чей бодрый дух и боевой настрой могут стать ключевыми и решающими на горячем от накала эмоций льду, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Джефф Платт, игрок сборной Беларусь по хоккею:

Что касается меня, я ожидаю испытать в Минске новые ощущения, получить новые впечатления, новый опыт от игры в сборной команде, я нацелен на высокий результат, я готовился к приезду в Минск. Для меня готовность невозможно выразить в процентах, я готов настолько, насколько это возможно, у тебя могут быть любые цели, но результат покажет только сама игра. Я горжусь тем, что играю в хоккей профессионально, тем, что представляю Республику Беларусь на Чемпионате мира.

Мы рады, а главное, готовы встретить каждого гостя чемпионата мира по хоккею по всем канонам белорусского гостеприимства.

Дмитрий Шклянко, волонтер:

Конечно же мы готовы на все 100% к проведению чемпионата. Остается только пожелать хорошей погоды, яркого солнышка, всем хорошего настроения.