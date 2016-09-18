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Футболисты из Минска победили в финале соревнований «Кожаный мяч» в средней возрастной группе

18 сентября 2016 13:10
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Новости Беларуси. Призы от Президентского спортивного клуба 18 сентября вручили в Слониме. Там завершились республиканские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в средней возрастной группе. В финале встретились дворовые команды из Минска и Постав. В итоге победу праздновали столичные юные футболисты. Команде-победителю помимо Кубка и золотых медалей вручены футбольные мячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ксения Голуб, помощник председателя Президентского спортивного клуба Республики Беларусь:
Мы считаем, что

очень важно поддерживать подобные турниры, потому что они дают шанс ребятам, которые изначально не занимаются в специализированных школах, проявить себя в футболе.

Михаил Вергеенко, технический директор ассоциации «Белорусская федерация футбола»:
Идея как можно больше деток вывести из дворов, квартир. И  чтобы они занимались спортом. Росло полноценное поколение, которое как обучается в школах, так и должно обучатся футболу.

# Футбол Беларуси

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