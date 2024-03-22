Гомельские «Огненные рыси» победили в турнире «Золотая шайба» на призы ПСК

Назар Слезов, представитель Президентского спортивного клуба:

Очень сложно на предварительном этапе выбрать фаворита. Все игры прошли в равной борьбе, все старались, гомельские ребята были сильнее в этот раз. Для ребят это показательно: приехать в Минск, сыграть на искусственном отличном льду «Чижовка-Арены», комплекс, который принимал хоккейный чемпионат мира. Для детей это мотивация каждый год участвовать, если они проходят по возрасту. Соответственно, им интересно, они получают от этого настоящее удовольствие, любят хоккей.