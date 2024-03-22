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Гомельские «Огненные рыси» победили в турнире «Золотая шайба» на призы ПСК

22 марта 2024 13:40
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На «Чижовка-Арене» завершился финал соревнований дивизиона Б по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси среди детей 2008-2009 годов рождения. Победителем турнира стала команда «Огненные рыси», представляющая Гомельскую область, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гомельские «Огненные рыси» победили в турнире «Золотая шайба» на призы ПСК-1

Серебряные медали у «Кадинских львов» из Могилевского региона, а бронзовые награды завоевали гродненские «Орлята».

Гомельские «Огненные рыси» победили в турнире «Золотая шайба» на призы ПСК-4

Назар Слезов, представитель Президентского спортивного клуба:
Очень сложно на предварительном этапе выбрать фаворита. Все игры прошли в равной борьбе, все старались, гомельские ребята были сильнее в этот раз. Для ребят это показательно: приехать в Минск, сыграть на искусственном отличном льду «Чижовка-Арены», комплекс, который принимал хоккейный чемпионат мира. Для детей это мотивация каждый год участвовать, если они проходят по возрасту. Соответственно, им интересно, они получают от этого настоящее удовольствие, любят хоккей.

Гомельские «Огненные рыси» победили в турнире «Золотая шайба» на призы ПСК-7

На церемонии награждения организаторы отметили и лучших игроков турнира по амплуа. Так, среди вратарей вне конкуренции был Эдуард Власенко из «Огненных рысей». Владислав Величко, представляющий «Орлят», оказался лучшим защитником, а Глеб Варивода из вилейских «Шчупакоў» признан лучшим нападающим.

# Хоккей Беларуси # Назар Слезов

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