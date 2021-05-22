«Цмоки» с крупным перевесом обыграли «Борисфен» в ЧБ по баскетболу

Новости Беларуси. «Цмоки» выходят вперед. В чемпионате Беларуси по баскетболу продолжается финальная серия в споре за золотые медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Цмоки» выходят вперед. В чемпионате Беларуси по баскетболу продолжается финальная серия в споре за золотые медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
22 мая в Могилеве между «Борисфеном» и «драконами» состоялся третий матч серии до трех побед. В первой половине встречи лучше выглядели хозяева площадки: «рыцари» на большой перерыв уходили с преимуществом в 6 очков.
То ли короткая скамейка, то ли моральная усталость, но от напора могилевчан в третьем отрезке ничего не осталось. На последнюю десятиминутку уже они выходили в роли отстающих. У «драконов» в это же время открылось второе дыхание: они надежно и организованно защищались и постоянно жалили хозяев контратаками. Как итог – 86:74, «Цмоки» победили.
Следующий поединок между командами состоится 23 мая. В случае победы «драконы» в 13-й раз станут чемпионами страны.
Уже известен обладатель третьего места чемпионата. Для определения бронзовых медалистов понадобилось четыре матча. В заключительном из них «Импульс-БГУИР» обыграл «Гродно» и впервые в истории поднялся на пьедестал почета национального первенства.