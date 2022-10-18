Футбол. 26-й тур чемпионата Беларуси. «Минск» и «Шахтёр» обыграли соперников с разгромным счётом

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу стартовал 26-й тур. Во вторник, 18 октября, состоялись три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минск» дома смог прервать шестиматчевую безвыигрышную серию и разгромил «Славию» с итоговым счетом 5:0. Нападающий хозяев Владимир Хващинский оформил первый покер в сезоне. Игроку на это понадобилось всего 24 минуты. Он стал автором 16-го покера в истории высшей лиги.