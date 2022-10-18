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Футбол. 26-й тур чемпионата Беларуси. «Минск» и «Шахтёр» обыграли соперников с разгромным счётом

18 октября 2022 20:32
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу стартовал 26-й тур. Во вторник, 18 октября, состоялись три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. 26-й тур чемпионата Беларуси. «Минск» и «Шахтёр» обыграли соперников с разгромным счётом-1

«Минск» дома смог прервать шестиматчевую безвыигрышную серию и разгромил «Славию» с итоговым счетом 5:0. Нападающий хозяев Владимир Хващинский оформил первый покер в сезоне. Игроку на это понадобилось всего 24 минуты. Он стал автором 16-го покера в истории высшей лиги.

Футбол. 26-й тур чемпионата Беларуси. «Минск» и «Шахтёр» обыграли соперников с разгромным счётом-4

Полные итоги матчей вторника на ваших экранах. Солигорский «Шахтер» разгромил «Арсенал» и упрочил лидерство в турнирной таблице.

# Футбол Беларуси # Владимир Хващинский # Фотофакт

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