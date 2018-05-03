Голкипер ФК «Витебск» Дмитрий Гущенко дисквалифицирован на три матча

На заседании, состоявшемся 2 мая в Доме футбола, было принято решение дисквалифицировать вратаря северян на три матча. Причиной послужил грубый фол Гущенко в начале поединка Высшей лиги со «Смолевичами». Витебчанин выбежал за пределы штрафной и в прыжке ударил ногой в грудь нападающего соперников Валерия Горбачика.

Арбитр без колебаний показал голкиперу красную карточку, что обрекло «Витебск» на игру в меньшинстве в течение следующих 80 минут. К слову, сам Горбачик заявил, что не имеет к Гущенко никаких претензий, поскольку тот допустил грубость неумышленно.