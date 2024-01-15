Волейболистки «Минчанки» с сухим счётом уступили в российской Суперлиге

Волейболистки «Минчанки» продлили безвыигрышную серию в российской Суперлиге. На этот раз наша команда уступила с сухим счетом (0:3) «Тулице», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем «Минчанка» имела преимущество в первой и третьей партиях, но удержать перевес не смогла и в итоге вновь была бита. Это поражение стало девятым для дружины Ольги Пальчевской. После 16 туров белорусский коллектив занимает 13-е, предпоследнее место в лиге.