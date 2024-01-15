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Волейболистки «Минчанки» с сухим счётом уступили в российской Суперлиге

15 января 2024 13:43
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Волейболистки «Минчанки» продлили безвыигрышную серию в российской Суперлиге. На этот раз наша команда уступила с сухим счетом (0:3) «Тулице», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболистки «Минчанки» с сухим счётом уступили в российской Суперлиге-1

Причем «Минчанка» имела преимущество в первой и третьей партиях, но удержать перевес не смогла и в итоге вновь была бита. Это поражение стало девятым для дружины Ольги Пальчевской. После 16 туров белорусский коллектив занимает 13-е, предпоследнее место в лиге.

# Волейбол

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