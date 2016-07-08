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Минское «Динамо» и солигорский «Шахтёр» вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги Европы

08 июля 2016 06:39
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» и солигорский «Шахтёр» 7 июля проводили ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Бело-голубые выбили из турнира представителя Латвии – юрмальский «Спартак». На балтийском побережье, как и неделю назад в Минске, наш клуб добился виктории. Итоговый счёт – 2:0. Героями встречи стали Владимир Хващинский и Мохаммед Мунир.

Не испытали проблем и горняки, которые на родном стадионе «Строитель» устроили погром для «Рунавика». Коллектив с Фарэрских островов пропустил аж 5 безответных мячей и распрощался с международной ареной. Сетку гостей по разу всколыхнули Игорь Бурко, Сергей Рудыка, Михаил Шибун с пенальти, Евгений Елезаренко и Алексей Янушкевич.

# Футбол Беларуси

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