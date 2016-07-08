«Самое главное – чувство благодарности нашему дому»: Владимир Волчков с коллегами открыл Аллею тренеров возле Дворца тенниса

Новости Беларуси. Необычная акция прошла возле республиканского Дворца тенниса. Все дело в том, что здесь посадили симпатичную аллею из туй. Необычно же то, что занимались этим не специально обученные люди, а тренеры из Дворца тенниса. Среди них был и капитан нашей мужской сборной Владимир Волчков, рассказали в программе СТВ-Спорт.

Владимир Волчков, капитан мужской сборной Беларуси по теннису:

Я думаю, что здесь самое главное – чувство благодарности нашему общему дому, потому что через Дворец тенниса (сейчас называется РЦОП по теннису) прошло много поколений спортсменов. И это классная инициатива, которая родилась в стенах РЦОП. Директор поддержал, мы, тренера, с удовольствием откликнулись, потому что это очень здорово. Все с радостью приняли такое предложение. И вот наша замечательный Дворец тенниса станет еще немножко красивее!