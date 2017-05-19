Прямой эфир

ХК «Динамо-Минск» откажется от помощи иностранных игроков и тренеров

19 мая 2017 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 19 мая Александр Лукашенко принял с докладом министра внутренних дел.

Серьезные изменения ждут и хоккейное «Динамо». Игорь Шуневич является председателем наблюдательного совета клуба. И в ходе рабочей встречи Президент поддержал решение отказаться от помощи легионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Главе государства была предложена новая определенная концепция развития хоккейного клуба «Динамо-Минск». Одним из направлений этой концепции является перспективный и полный отказ от услуг легионеров для работы в клубе, в том числе и в тренерском штабе. Мы хотим стимулировать наш национальный хоккей, нашу национальную хоккейную школу. И одним из способов такого стимулирования находим возможность отказа от иностранной помощи.

Таким образом, уже в следующем сезоне в составе команды вполне вероятно, будут выступать исключительно белорусы. Не будут привлекать иностранных специалистов и в тренерский штаб.

# Хоккей Беларуси # Игорь Шуневич

Другие новости рубрики

Все новости
На велодроме «Минск-Арены» стартовали международные соревнования по велоспорту на треке
19 мая 2017 06:35

На велодроме «Минск-Арены» стартовали международные соревнования по велоспорту на треке

На новый срок переизбран председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев
19 мая 2017 06:31

На новый срок переизбран председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев

Как белорусские самбисты готовятся к чемпионату Европы по самбо, который стартует 19 мая в Минске?
18 мая 2017 09:32

Как белорусские самбисты готовятся к чемпионату Европы по самбо, который стартует 19 мая в Минске?