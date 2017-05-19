ХК «Динамо-Минск» откажется от помощи иностранных игроков и тренеров

Новости Беларуси. 19 мая Александр Лукашенко принял с докладом министра внутренних дел.

Серьезные изменения ждут и хоккейное «Динамо». Игорь Шуневич является председателем наблюдательного совета клуба. И в ходе рабочей встречи Президент поддержал решение отказаться от помощи легионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Главе государства была предложена новая определенная концепция развития хоккейного клуба «Динамо-Минск». Одним из направлений этой концепции является перспективный и полный отказ от услуг легионеров для работы в клубе, в том числе и в тренерском штабе. Мы хотим стимулировать наш национальный хоккей, нашу национальную хоккейную школу. И одним из способов такого стимулирования находим возможность отказа от иностранной помощи.

Таким образом, уже в следующем сезоне в составе команды вполне вероятно, будут выступать исключительно белорусы. Не будут привлекать иностранных специалистов и в тренерский штаб.