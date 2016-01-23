Главный трофей Континентальной Хоккейной Лиги – Кубок Гагарина – впервые представлен в Минске

Новости Беларуси. Пока в Москве звезды КХЛ выясняли, кто краше и мастеровитее, в Минске тоже устроили небольшое хоккейное шоу. Конечно, не такого масштаба, но для Беларуси событие историческое. В нашу столицу впервые был привезен главный трофей Континентальной Хоккейной Лиги – Кубок Гагарина.

Большинство белорусских любителей хоккея увидели трофей своими глазами в первый раз. Вполне естественная их реакция – желание сфотографироваться с кубком.

Не мероприятии не обошлось и без гостей из минского «Динамо». Заглянул на огонек Константин Кольцов, а потому болельщики «зубров», пришедшие посмотреть на Кубок Гагарина, могли еще и получить автограф своего любимца. Естественно, радости фанатов не было предела, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юлия Гончар, болельщица:

Конечно же, радость, потому что всегда хотелось увидеть то, ради чего команда старается, ради чего болельщики ее поддерживают, ради чего вообще происходит весь этот турнир, Лига. Впервые вижу кубок, впервые есть возможность его посмотреть, найти имя и фамилию нашего соотечественника. Приятно.