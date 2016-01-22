Сноубординг – скорость, которая становится страстью

Полное душевное расслабление и скорость, которая становится страстью. Сноубординг позволяет почувствовать жизнь во всей ее не затуманенной красоте. С собственными ощущениями и адреналином.

Прежде чем становиться на сноуборд, нужно правильно подобрать экипировку: костюм, шлем, защиту, обувь и, конечно, доску.

Куртку для сноубординга следует выбирать удлиненную. Со специальной мембраной. Так вы защитите себя от попадания нежелательной влаги.

Шлем рекомендуют утепленный. Благодаря чему отпадет надобность дополнительных шапок.

Особенное внимание нужно уделить защите спины. Даже самые опытные спортсмены не застрахованы от падения.

Один из видов протекции – специальный панцирь, который закрепляется сзади. А защитные шорты необходимы для безопасности копчика.

Отдельная тема – доска для сноубординга. К этому атрибуту спортсмены относятся с неподдельным трепетом. Выбрать свою доску, особенно «новичку» бывает непросто.

Подбирать ее следует с учетом соответствия веса и роста. Также необходимо учитывать предполагаемое место катания и ваш опыт.

Артуру Качура – 24 года. Большую часть своей жизни он катается на доске. За плечами спортсмена – чемпионаты республики, этапы кубка мира и Европы. Сейчас Артур передает свой опыт подрастающему поколению. Под его чутким руководством юные сноубордисты покоряют спортивные вершины. Одухотворенные глаза ребят – лучше всего подтверждают, что мальчики нашли своё.