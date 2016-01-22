Новости Беларуси. Эстафета значимых спортивных событий страны продолжается. В Минске стартовал женский чемпионат Европы по индорхоккею. Это еще одна разновидность хоккея, где традиционную шайбу заменяет мяч, а само состязание проходит в крытом помещении.

За три дня чемпионата сразятся лучшие спортсменки Старого света. Всего 8 команд из Голландии, Польши, Бельгии, Украины, Германии, Австрии и Чехии. Белорусские дамы с клюшками стартовали с победы над немецкой командой, а уже вечером сыграют против украинской пятерки.

Рода Мюллер-Виланд, участник женского чемпионата Европы по индорхоккею (Германия):

В Германии индорхоккей очень популярен и этот чемпионат очень важен для нас. Заявки на проведение чемпионата были из многих городов, но выбрали именно Минск. И это приятно. Мы здесь играли и в прошлом году. Нам очень нравится ваш город и гостеприимство ваших людей.

К слову, белоруски за 10 лет четырежды становились призерами чемпионата Европы по индорхоккею. В копилке белорусов 2 серебряные медали, дважды брали бронзу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корина Зербс, участник женского чемпионата Европы по индорхоккею (Австрия):

Беларусь знаменита своим хоккеем на льду. И индорхоккей также на уровне. У вас есть все условия для развития этого вида спорта. Очень много спортивных сооружений и эта площадка также замечательная.