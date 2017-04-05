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Главный тренер сборной Беларуси по прыжкам в воду рассказал, с какими задачами вступили спортсмены в новый олимпийский цикл

05 апреля 2017 17:30
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Новости Беларуси. Штат национальной сборной страны по прыжкам в воду немногочисленный. Он насчитывает всего пять спортсменов. В новый олимпийский цикл наши укротители двух стихий шагнули со старыми задачами, ведь в Рио они остались на задворках квалификации.

Скромное олимпийское выступление в Рио – 24 и 26 позиции, по логике вещей должно было быть последним хотя бы для одного из беларусов.

Но Вадим Каптур решил, что еще не все сделал в спорте – и  шагнул в новое четырехлетие.

Вячеслав Хамулькин, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам в воду:
Вадим Каптур выступал зимой на международном турнире, проиграл только китайцам, занял 3 место. У нас будет выступать Евгений Королев, планируется. У нас будет вступать Хамулькина на Чемпионате Европы и мира. Мы взяли к себе в команду украинского спортсмена. Он прошёл полностью всю квалификацию. У нас уже Ткачев Никита. Привлекаем ещё юниора – Боровского Артема.  

Главные старты сезона – Европа и мир. Задачи у каждого индивидуальные. От лидера сборной требуют медали. Подросла и молодежь.

Главный тренер сборной Беларуси по прыжкам в воду рассказал, с какими задачами вступили спортсмены в новый олимпийский цикл-1

Вячеслав Хамулькин:
У нас есть омоложение спортсменов, в частности, мы рассматривали Банзик и Боровского. Банзик ещё молодая спортсменка – 16 лет, решили её оставить её только на юниорских стартах. И рассматривали Боровского в паре с Каптуром, Ткачев в паре с Королёвым будет выступать на всех международных турнирах.

Прыгуны в воду – штучный товар,

в Беларуси резерв живет исключительно в Минске и Бресте, в этом сезоне подключился Гомель.

Поэтому даже на международных стартах конкуренция не количественная, а качественная.

Светлана Алексеева, старший тренер сборных команд РЦОП:
Чтобы победить, им  придётся победить себя прежде всего. И тогда покажут все, что умеют.

У юниоров и юношей основной старт, как и у взрослых – также Европа, которая стартует в Норвегии  26 июня. 10 наших ребят смогли выполнить норматив. Один из квалификационных стартов как раз сегодняшний столичный международный турнир.

Главный тренер сборной Беларуси по прыжкам в воду рассказал, с какими задачами вступили спортсмены в новый олимпийский цикл-4

Светлана Алексеева:
А, B –эти группы будут выступать на первенстве Европы, группа С – это мы рассматриваем нашу будущую, уже на следующий год.  

Сегодняшние юниоры –

большая надежда тренерского штаба и на Токио,

и спустя цикл, возможно, именно этим ребятам будет под силу переписать беларусскую олимпийскую историю, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Фотофакт # Плавание # Вячеслав Хамулькин # Светлана Алексеева

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