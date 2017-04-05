Главный тренер сборной Беларуси по прыжкам в воду рассказал, с какими задачами вступили спортсмены в новый олимпийский цикл
Новости Беларуси. Штат национальной сборной страны по прыжкам в воду немногочисленный. Он насчитывает всего пять спортсменов. В новый олимпийский цикл наши укротители двух стихий шагнули со старыми задачами, ведь в Рио они остались на задворках квалификации.
Скромное олимпийское выступление в Рио – 24 и 26 позиции, по логике вещей должно было быть последним хотя бы для одного из беларусов.
Но Вадим Каптур решил, что еще не все сделал в спорте – и шагнул в новое четырехлетие.
Вячеслав Хамулькин, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам в воду:
Вадим Каптур выступал зимой на международном турнире, проиграл только китайцам, занял 3 место. У нас будет выступать Евгений Королев, планируется. У нас будет вступать Хамулькина на Чемпионате Европы и мира. Мы взяли к себе в команду украинского спортсмена. Он прошёл полностью всю квалификацию. У нас уже Ткачев Никита. Привлекаем ещё юниора – Боровского Артема.
Главные старты сезона – Европа и мир. Задачи у каждого индивидуальные. От лидера сборной требуют медали. Подросла и молодежь.
Вячеслав Хамулькин:
У нас есть омоложение спортсменов, в частности, мы рассматривали Банзик и Боровского. Банзик ещё молодая спортсменка – 16 лет, решили её оставить её только на юниорских стартах. И рассматривали Боровского в паре с Каптуром, Ткачев в паре с Королёвым будет выступать на всех международных турнирах.
Прыгуны в воду – штучный товар,
в Беларуси резерв живет исключительно в Минске и Бресте, в этом сезоне подключился Гомель.
Поэтому даже на международных стартах конкуренция не количественная, а качественная.
Светлана Алексеева, старший тренер сборных команд РЦОП:
Чтобы победить, им придётся победить себя прежде всего. И тогда покажут все, что умеют.
У юниоров и юношей основной старт, как и у взрослых – также Европа, которая стартует в Норвегии 26 июня. 10 наших ребят смогли выполнить норматив. Один из квалификационных стартов как раз сегодняшний столичный международный турнир.
Светлана Алексеева:
А, B –эти группы будут выступать на первенстве Европы, группа С – это мы рассматриваем нашу будущую, уже на следующий год.
Сегодняшние юниоры –
большая надежда тренерского штаба и на Токио,
и спустя цикл, возможно, именно этим ребятам будет под силу переписать беларусскую олимпийскую историю, сообщили в программе «СТВ-Спорт».