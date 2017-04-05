Главный тренер сборной Беларуси по прыжкам в воду рассказал, с какими задачами вступили спортсмены в новый олимпийский цикл

Новости Беларуси. Штат национальной сборной страны по прыжкам в воду немногочисленный. Он насчитывает всего пять спортсменов. В новый олимпийский цикл наши укротители двух стихий шагнули со старыми задачами, ведь в Рио они остались на задворках квалификации.

Скромное олимпийское выступление в Рио – 24 и 26 позиции, по логике вещей должно было быть последним хотя бы для одного из беларусов.

Но Вадим Каптур решил, что еще не все сделал в спорте – и шагнул в новое четырехлетие.

Вячеслав Хамулькин, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам в воду:

Вадим Каптур выступал зимой на международном турнире, проиграл только китайцам, занял 3 место. У нас будет выступать Евгений Королев, планируется. У нас будет вступать Хамулькина на Чемпионате Европы и мира. Мы взяли к себе в команду украинского спортсмена. Он прошёл полностью всю квалификацию. У нас уже Ткачев Никита. Привлекаем ещё юниора – Боровского Артема.

Главные старты сезона – Европа и мир. Задачи у каждого индивидуальные. От лидера сборной требуют медали. Подросла и молодежь.