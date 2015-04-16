Главный тренер сборной Беларуси по хоккею: Главная проблема – это создание моментов

Национальная команда под руководством Дэйва Льюиса продолжает подготовку к чемпионату мира в Чехии. На днях наши хоккеисты вернулись домой из Дании, где провели две встречи Евровызова. Впрочем, побывка была недолгой, и уже 15 апреля белорусы отправились в Словакию на очередные спарринги.

Евровызов пока дается белорусской сборной нелегко: пройдена половина пути, а на счету нашей команды три поражения и лишь одна виктория.

Недавние поединки в Дании и вовсе основательно подпортили настроение белорусским фанатам. Наши проиграли дважды: 1:3 и 1:6. Но вопрос защиты не так беспокоит Дэйва Льюиса, как игра в нападении, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Главная проблема, на мой взгляд, это создание моментов. Я хочу видеть больше возможностей для гола при игре 5 на 5. Также мне хочется видеть более уверенное большинство. И дело не только в заброшенных шайбах, а именно в обострении игры, создании моментов. И хочется, чтобы ребята играли в более контактный хоккей.

Впрочем, время для подготовки у команды еще есть, а матчи Евровызова – это хороший шанс для работы над ошибками.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Беспокойства нет. Нам есть над чем работать, и мы трудимся изо дня в день. На каждой тренировке мы все детально разбираем и стараемся улучшить нашу игру.

У тренерского штаба сейчас много работы. Не все освободившиеся игроки пока в обойме. Так, Стась и Лаланд, например, начнут тренироваться с командой лишь в следующий понедельник. А некоторые из тех, кто уже в сборной, пока не показывают свой максимум. Игры со словаками на этой неделе должны многое прояснить.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

К игрокам мы пока присматриваемся. Например, Ефименко хорош, но ему необходимо еще немного времени, чтобы влиться в нашу систему. Что касается вратарей, это очень сложный вопрос. Могу лишь сказать, что шанс мы даем каждому, поэтому в первом матче со словаками сыграет Брикун. А на счет Коваля на данный момент вообще ничего не ясно. Он тренируется дважды в день, но сможет ли сыграть на чемпионате мира, не знаю.