Перед матчем с БГК им. Мешкова ряды минского СКА пополнил Борис Пуховский

Новости Беларуси. Победа в Балтийской лиге – хорошо, но и за чемпионство мы еще поборемся. Уверенность в этом высказал 15 апреля на встрече с журналистами наставник минского гандбольного СКА Спартак Миронович.

16 апреля «армейцам» предстоит принципиальный матч с БГК имени Мешкова в рамках национального первенства.

Дуэль будет благотворительной и приуроченной к победе в Великой Отечественной войне. Все средства от продажи билетов пойдут на помощь ветеранам.

Перед белорусским «классико» хозяева значительно усилились. После почти двухлетнего отсутствия в команду вернулся Борис Пуховский, который уже рвется в бой. Единственное, что беспокоит Спартака Мироновича, – отсутствие игровой практики с сильными оппонентами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спартак Миронович, главный тренер ГК СКА:

Мы рассчитывали на две очень сильные хорошие игры. Получилась одна перед игрой с Брестом. Поэтому довольны результатом, но хотелось бы, чтобы было большее сопротивление финов. Но не получилось, значит не получилось.

Борис Пуховский, игрок ГК СКА:

Я сюда возвращаюсь. Так сложилась моя судьба, что не в первый раз уже так получилось, и каждый раз я получаю удовольствие от тренировок, от игр. В принципе, за этим я сюда и приезжаю. Я знаю, что каждое движение, каждое упражнение дает мне пользу, пользу команде, если у меня что-то получается, и национальной команде. Я думаю, это самый легкий успех.