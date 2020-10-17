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«Моментами неплохо действовали, но в целом нам ещё расти и расти». Тренер Василий Островский об игре с командой «Мешков-Брест»

17 октября 2020 18:20
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Новости Беларуси. 17 октября в гандбольном чемпионате страны состоялось два матча. В Минске дебютант первого дивизиона – сборная 2002 года рождения – принимала «Мешков-Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Моментами неплохо действовали, но в целом нам ещё расти и расти». Тренер Василий Островский об игре с командой «Мешков-Брест»-1

Команда Рауля Алонсо уже к перерыву обеспечила себе комфортный перевес – 20:13, а во втором тайме увеличила отрыв до 16 мячей. Итоговый счет – 45:29.

Впереди у брестчан поединок в Лиге чемпионов. В четверг, 22 октября, на своей площадке они примут венгерский «Пик».  

«Моментами неплохо действовали, но в целом нам ещё расти и расти». Тренер Василий Островский об игре с командой «Мешков-Брест»-4

Василий Островский, тренер РГУОР-Сборная-2002:
Можно поздравить с хорошей игрой моментами. Моментами неплохо действовали, но в целом нам еще расти и расти.

Второй раз играем с БГК. В первой игре, на мой взгляд, тряслись больше коленки, в этой уже поспокойнее. Их настраивать не надо на этого соперника, они сами настроены, они хотят показать игру. Получается так, что спаенные игры – у нас игроки играют в СКА, в БГУФК-СКА, второй раз совпадает так, что у нас игры в один день, и у нас трех основных игроков не было, поэтому какие-то выводы делать. Есть задача посмотреть других ребят в деле, которые на подходе к сборной, которые третьими, четвертыми номерами играют.

Во втором матче дня в Гродно «СКА-Минск» уверенно одолел «Кронон» – 34:25.

18 октября могилевский клуб «Машека» примет на своей площадке столичный «БГУФК-СКА».

# Гандбол # Василий Островский # Рауль Алонсо # Фотофакт

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