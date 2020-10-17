«Моментами неплохо действовали, но в целом нам ещё расти и расти». Тренер Василий Островский об игре с командой «Мешков-Брест»

Василий Островский, тренер РГУОР-Сборная-2002:

Можно поздравить с хорошей игрой моментами. Моментами неплохо действовали, но в целом нам еще расти и расти.

Второй раз играем с БГК. В первой игре, на мой взгляд, тряслись больше коленки, в этой уже поспокойнее. Их настраивать не надо на этого соперника, они сами настроены, они хотят показать игру. Получается так, что спаенные игры – у нас игроки играют в СКА, в БГУФК-СКА, второй раз совпадает так, что у нас игры в один день, и у нас трех основных игроков не было, поэтому какие-то выводы делать. Есть задача посмотреть других ребят в деле, которые на подходе к сборной, которые третьими, четвертыми номерами играют.

Во втором матче дня в Гродно «СКА-Минск» уверенно одолел «Кронон» – 34:25.

18 октября могилевский клуб «Машека» примет на своей площадке столичный «БГУФК-СКА».