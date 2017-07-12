БАТЭ готовится начать новый еврокубковый сезон

Новости Беларуси. Уже 12 июля команда Александра Ермаковича стартует во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Соперник – лучший клуб Армении – «Алашкерт». Проходных противников на таком уровне быть не может, сообщили в программе «СТВ-Спорт». И для того, чтобы выйти в групповой раунд самого престижного европейского турнира, нужно полностью выкладываться в каждом матче. Недооценивать «Алашкерт» нельзя.

Александр Ермакович, главный тренер ФК «БАТЭ»:

Как и все южные команды, эта команда, в первую очередь, чемпион страны, которая имеет свой почерк, менталитет, победители (они два года победителями стали). Достаточно хорошо оснащены технически, в атаке очень много взаимодействий. Практически в каждой группе атак может обыграть один в один. Имеют скоростные качества. Достаточно крепкая команда.

Принять участие во встрече с «Алашкертом» сможет новичок БАТЭ – Станислав Драгун. Одна из главных потерь – Виталий Родионов. Он вне игры из-за дисквалификации. В 2016 году борисовчане не сумели подарить своим болельщикам еврокубковую осень. Остаться без Лиги чемпионов второй год кряду клуб не хочет – успех в еврокубках напрямую влияет на благосостояние борисовской команды. Также Александр Ермакович не скрывает воодушевление перед стартом новой еврокубковой кампании.

Александр Ермакович:

Завтра у нас в Борисове праздник. Впервые за 4 года я вижу такую большую аудиторию. Как правило, у нас на первой стадии очень мало. Это говорит о том, что все соскучились по футболу, по европейскому футболу.

Напомним, встреча БАТЭ и Алашкерта пройдет 12 июля на «Борисов-Арене». Начало матча в 20:30.