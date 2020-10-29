Главный тренер «Цмоки-Минск»: игрок всё время должен быть на согнутых ногах

Новости Беларуси. Очередной игровой день в чемпионате страны по баскетболу среди женщин подарил болельщикам три противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На площадке спорткомплекса «Цмоки-Минск» встречались девушки здешней команды и спортсменки из «Горизонт-2». Вопросов о силе команд до поединка не возникало: безусловно, подопечные Андрея Вавлева считались безоговорочным фаворитом. Вероятно, единственный уместный вопрос мог звучать – насколько хозяйки перебросают оппонента?

Если в первой половине поединка гостьи уступали, но вполне терпимо для их уровня, то после четвертой четверти цифры на табло могли ошарашить обывателей – 104:43. Именно с таким счетом баскетболистки «Цмоки-Минск» одерживают победу в этом поединке.

Андрей Вавлев, главный тренер БК «Цмоки-Минск»:

Кое-где получилось у нас в защите сыграть быстрым переходом. Как только попали, сразу убежали по счету. Пока еще не совсем доходит, что в защите должна быть полная концентрация, игрок все время должен быть на согнутых ногах и разговаривать. Поэтому отдаем легкие мячи и отдаем как бы легкие единоборства, когда уже можно пойти забрать мяч и быстро забить легкие очки.