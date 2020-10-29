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Главный тренер «Цмоки-Минск»: игрок всё время должен быть на согнутых ногах

29 октября 2020 21:38
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Новости Беларуси. Очередной игровой день в чемпионате страны по баскетболу среди женщин подарил болельщикам три противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер «Цмоки-Минск»: игрок всё время должен быть на согнутых ногах-1

На площадке спорткомплекса «Цмоки-Минск» встречались девушки здешней команды и спортсменки из «Горизонт-2». Вопросов о силе команд до поединка не возникало: безусловно, подопечные Андрея Вавлева считались безоговорочным фаворитом. Вероятно, единственный уместный вопрос мог звучать – насколько хозяйки перебросают оппонента?

Главный тренер «Цмоки-Минск»: игрок всё время должен быть на согнутых ногах-4

Если в первой половине поединка гостьи уступали, но вполне терпимо для их уровня, то после четвертой четверти цифры на табло могли ошарашить обывателей – 104:43. Именно с таким счетом баскетболистки «Цмоки-Минск» одерживают победу в этом поединке.

Главный тренер «Цмоки-Минск»: игрок всё время должен быть на согнутых ногах-7

Андрей Вавлев, главный тренер БК «Цмоки-Минск»:
Кое-где получилось у нас в защите сыграть быстрым переходом. Как только попали, сразу убежали по счету. Пока еще не совсем доходит, что в защите должна быть полная концентрация, игрок все время должен быть на согнутых ногах и разговаривать. Поэтому отдаем легкие мячи и отдаем как бы легкие единоборства, когда уже можно пойти забрать мяч и быстро забить легкие очки.

Главный тренер «Цмоки-Минск»: игрок всё время должен быть на согнутых ногах-10

Кроме того, в столице старшая команда «Горизонта» выявляла лучшего в поединке с гродненской «Олимпией», тут победителем тоже вышли хозяйки паркета. А другая гродненская команда – «Виктория» – перебросала гомельских «Рысей».

# Баскетбол # Андрей Вавлев # Фотофакт

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