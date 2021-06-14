Алина Горносько и Анастасия Салос с медалями завершили чемпионат Европы по художественной гимнастике

Новости Беларуси. Белорусские гимнастки завоевали четыре медали в индивидуальных финалах в заключительный день на чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Горносько стала второй по итогам композиции с лентой и третьей после выступления с мячом. Две бронзовые награды в активе у Анастасии Салос. Она поднималась на пьедестал в упражнениях с обручем и булавами. Ранее наши грации стали вторыми в команде, а юниорки-групповички обзавелись бронзой за композицию с пятью мячами.