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Алина Горносько и Анастасия Салос с медалями завершили чемпионат Европы по художественной гимнастике

14 июня 2021 15:04
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Новости Беларуси. Белорусские гимнастки завоевали четыре медали в индивидуальных финалах в заключительный день на чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Горносько и Анастасия Салос с медалями завершили чемпионат Европы по художественной гимнастике-1

Алина Горносько стала второй по итогам композиции с лентой и третьей после выступления с мячом. Две бронзовые награды в активе у Анастасии Салос. Она поднималась на пьедестал в упражнениях с обручем и булавами. Ранее наши грации стали вторыми в команде, а юниорки-групповички обзавелись бронзой за композицию с пятью мячами.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Анастасия Салос # Фотофакт

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