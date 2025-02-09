Быстро бежать и метко стрелять. В Раубичах продолжается финал республиканского турнира среди детей и подростков «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Напомним, участвуют в соревнованиях те, кто не обучается в специализированных спортивных школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это вовсе не мешает показывать яркую борьбу и одерживать победы. Сегодня в программе – масс-старты и смешанные эстафеты. Это – контактные дисциплины. Если в пятницу юные биатлонисты боролись, в первую очередь, со временем, то теперь уже между собой. Всего участникам предстоит разыграть 9 комплектов наград. На них претендуют более 160 человек. Первые чемпионы известны.

Владислава Акунец, победитель республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» : Готовились с учителем физкультуры целый год. Я думаю, это все не напрасно. В дальнейшем я стану олимпийской чемпионкой.

Марина Рудакова, представитель команды Гомельской области на республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер»:

Слезы гордости, счастья, долгого ожидания. Мы много работаем для того, чтобы здесь стоять на пьедестале. Конкуренция очень большая. Глядя на шикарную атмосферу. Это праздник не только для детей, но я для взрослых. Это настолько заряжает и мотивирует, что каждый ребенок стремится сюда попасть на следующий год в команду.

Снежный снайпер – один из знаковых и популярных проектов Президентского спортивного клуба. Чтобы выступить в Раубичах мальчишки и девчонки прошли многоуровневый отбор. Только в нынешнем сезоне на старт выходили более 14 тысяч человек. К слову, все финалисты получат сувениры. А победители еще и медали, грамоты и ценные призы.